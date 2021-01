Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a-t-il acté son départ ?

Publié le 12 janvier 2021 à 13h10 par La rédaction

Le PSG a-t-il encore une chance de prolonger Kylian Mbappe ou son départ est-il acté ? Analyse.

Alors que les médias espagnols annonçaient en milieu de semaine dernière que le départ de Kylian Mbappe en fin de saison était acté, Fabrizio Romano, journaliste au Guardian , a apporté des éléments différents ces dernières heures : « Il (Mbappe) négocie avec le Paris Saint-Germain, il négocie, et le président du Paris Saint-Germain (Nasser) Al-Khelaifi, est toujours aussi optimiste. Vous savez, avoir beaucoup d'argent rend si facile d'essayer de nouer un nouvel accord avec Mbappé. Mais évidemment, c'est au joueur de trouver un accord sur un contrat et quand on parle avec des joueurs comme Mbappé, comme Neymar, ce n'est pas un contrat normal. Le Paris Saint-Germain fait vraiment le forcing pour essayer de trouver un accord et, lorsque vous parlez avec le Paris Saint-Germain de nouvelles signatures, ils disent que ‘’nos nouvelles signatures permettront de garder Mbappé et Neymar'', alors ils travaillent avec toutes leurs énergies sur cet accord et ils sont convaincus qu'ils iront jusqu'à l'été en essayant de garder Kylian Mbappé pour la saison prochaine et pour l'avenir du club ».

L’argument Neymar

Que faut-il en penser ? Comme analysé par le10sport.com depuis de longs mois, il apparaît évident que Kylian Mbappe n’est pas dans une optique de prolonger au Paris Saint-Germain, sinon un accord serait intervenu il y a longtemps. Pour autant, a-t-il d’ores et déjà acté son départ ? Au vu des informations annonçant que le PSG maintient le contact avec l’entourage de l’attaquant français pour un nouveau contrat, cela tend à indiquer que non. De plus, si la prolongation de Neymar se confirme dans les prochains jours, cela constituera assurément un argument en faveur du PSG, sachant qu’un nouveau bail pour l’attaquant brésilien est une condition incontournable pour espérer convaincre Mbappe.