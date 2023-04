Mercato - PSG : Mbappé a joué avec le feu, il va le regretter

La rédaction

Les semaines passent et le mécontentement de Kylian Mbappé semble de plus en plus important au PSG pour diverses raisons. Au point de relancer le feuilleton autour de son avenir. Mais pour un transfert au Real Madrid, Mbappé a grillé un joker. Explications.

Kylian Mbappé commence à sérieusement s’irriter de la surexposition dont il jouit au PSG ces derniers temps et notamment par le biais de la campagne médiatique du club pour les abonnements au Parc des princes de la saison prochaine. De quoi relancer le feuilleton autour de son avenir en Espagne. La Cadena SER a d’abord affirmé vendredi qu’il songerait à plier bagage dès l’été 2024 en choisissant de ne pas activer la clause figurant dans son contrat et le prolongeant jusqu’en juin 2025.

Prêt à partir du PSG, Mbappé parle du Real Madrid

Et maintenant ? D’après The Athletic , Kylian Mbappé aurait fait savoir à son entourage qu’il aimerait toujours arborer la tunique du Real Madrid à terme. Pire, le champion d’Europe se serait même entretenu à plusieurs reprises avec le clan Mbappé cette saison dans le cadre d’un potentiel transfert à la Casa Blanca et ce, dans le dos du PSG. De quoi relancer le feuilleton qui a animé les derniers étés.

