Mercato - PSG : Mbappé a fait son choix, la grosse annonce !

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé continue d’alimenter les rumeurs concernant sa future destination. Comme en 2022, il est libre de s’engager avec le club de son choix, et une signature au Real Madrid serait même la tendance forte. Cependant, Rolland Courbis nous révèle qu’une prolongation au PSG est plus que probable.

Le feuilleton Mbappé continue de faire parler. Et pour cause, son contrat s’achève en juin prochain, et il peut donc s’engager où il le souhaite en vue de la saison prochaine.Comme révélé par le10sport.com, l’attaquant du PSG n’a pris aucune décision, mais Rolland Courbis nous confie qu’il le voit prolonger.

«Je pronostique qu’il ne va pas partir»

« En 2022, c’était à la fois mon opinion et le fruit d’informations que j’avais eu à ma connaissance. Aujourd’hui ? Je fais rebelote et je pronostique qu’il ne va pas partir. Je peux tout à fait me tromper, mais pour le moment, dans le dossier Mbappé, je n’ai pas encore eu tort (sourire). Je vais vérifier si j’ai perdu la main ou pas (rire) », confie le consultant RMC dans une interview pour le10sport.com , avant d’en rajouter une couche.

«À Paris, Mbappé n’est pas bien. Il est très, très bien»