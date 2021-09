Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé a envoyé un énorme avertissement au Real Madrid pour Haaland !

Publié le 2 septembre 2021 à 11h15 par H.G.

Alors que le Real Madrid aurait pour projet de recruter Erling Haaland en plus de Kylian Mbappé, cette perspective pourrait ne pas plaire à l’actuel attaquant du PSG.

L’avenir de Kylian Mbappé va être au centre de l’attention pendant les prochains mois. En effet, s’il est resté au PSG cet été, l’international français est maintenant dans la dernière année de son contrat dans la capitale française et se dirige droit vers un départ libre au Real Madrid en juin 2022 dans la mesure où il ne souhaite pas prolonger à Paris. Et dans le même temps, selon MARCA , en plus de prévoir son offensive pour enregistrer la signature de Kylian Mbappé au mois de janvier en vue de l’été prochain, le club madrilène travaillerait déjà dans l’optique de recruter Erling Haaland et ainsi associer les deux meilleurs jeunes attaquants d’Europe.

Kylian Mbappé ne voudrait pas aller au Real Madrid avec Erling Haaland !