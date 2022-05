Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé a bien choisi le Real Madrid !

Publié le 17 mai 2022 à 21h50 par La rédaction

Un élément glissé par Kylian Mbappe dimanche soir apporte la confirmation claire qu’il a bien choisi de signer au Real Madrid. Explication.

Parmi les indices glissés dimanche soir par Kylian Mbappe au sujet de son avenir, l’un d’eux ne laisse plus guère de doutes quant à son choix en faveur du Real Madrid. En effet, interrogé sur le record de buts marqués avec Paris, qui appartient à Cavani et dont il s’approche, l’attaquant tricolore a en effet répondu : « Une chance de dépasser Cavani comme meilleur buteur ? Il faut respecter ce qu’il a fait. 200 buts au PSG c’est incroyable. Faire partie de ce cercle est un honneur, donc il faut déjà savourer ce qu’on a et ce qu’on a fait. Je suis déjà très content d’être dans ce top 3 ».

Changement de discours

Là où il y a un mois et demi, Kylian Mbappe répondait à l’évocation de ce record qu’il le battrait peut-être l’an prochain, il parle désormais ouvertement d’en rester là. Le message est donc limpide : l’attaquant parisien a tranché en faveur d’une signature libre au Real Madrid.