Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauro Icardi voulait passer un cap !

Publié le 2 juillet 2020 à 6h15 par Th.B.

Ayant récemment signé un contrat de quatre ans avec le PSG dans la foulée de l’expiration de son prêt, Mauro Icardi s’est enflammé pour son nouveau challenge.

Pendant de nombreuses semaines, la presse italienne assurait que Mauro Icardi ainsi que sa femme et représentante avaient la ferme intention de revenir en Italie à l’issue de son prêt au PSG pour… signer à la Juventus. Néanmoins, les semaines ayant précédées son transfert définitif au PSG, le 31 mai, Icardi s’est affiché très attaché au club de la capitale sur les réseaux sociaux. Pour le JT du PSG, Mauro Icardi a justifié son choix de signer au PSG pour les quatre prochaines saisons, une décision purement sportive.

« Faire un grand pas dans ma carrière »