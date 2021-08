Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauricio Pochettino n’a plus le choix !

Publié le 4 août 2021 à 19h30 par A.C.

Arrivé cet hiver pour remplacer Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino est déjà dos au mur au Paris Saint-Germain.

Réputé comme un entraineur de haut niveau, Mauricio Pochettino avait un palmarès vierge avant son arrivée au Paris Saint-Germain. Avec Tottenham, il a toujours échoué à une marche du succès, comme en 2017 en Premier League ou encore en Ligue des Champions en 2019. Les choses ont commencé à changer pour lui au PSG, puisqu’il a remporté le Trophée des Champions 2020 et la Coupe de France 2021... avant d’échouer à nouveau tout récemment face au LOSC, pour l’édition 2021 du trophée des Champions (1-0). Cela ne semble toutefois pas inquiéter Pochettino pour l’instant. « Je suis satisfait de l’engagement des joueurs. Je suis aussi satisfait de leur performance et de leur attitude, mais nous sommes encore en pré-saison. Ce match n’arrive pas à un bon moment pour nous, mais je ne cherche pas d’excuses. On est venu ici pour essayer de gagner, mais nous avons perdu » a déclaré le coach du PSG, lors de la conférence de presse d’après-match. « Nous allons construire un futur brillant pour le PSG, quand tous les joueurs seront revenus et commenceront à s’impliquer pour mettre en place ce que nous voulons sur le terrain ». Les propriétaires du Paris Saint-Germain ne semblent toutefois pas avoir le même avis que Pochettino.

L’avenir de Pochettino ne tiendrait qu’à un fil