Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauricio Pochettino n’a pas tout perdu pour son avenir…

Publié le 14 avril 2022 à 5h45 par Th.B.

Alors que la piste Manchester United se refroidirait considérablement, Mauricio Pochettino serait susceptible d’avoir une chance de rebondir au Real Madrid après son éventuel licenciement du PSG cet été.

Et si le train Manchester United était passé pour Mauricio Pochettino ? Bien qu’il soit sous contrat jusqu’en juin 2023 au PSG, l’entraîneur argentin semble être sous la menace d’une éviction à la fin de la saison et Manchester United était son grand rêve selon le journaliste Julien Laurens. Néanmoins, la BBC a affirmé ces dernières heures qu’avec ses résultats sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino se serait tiré une balle dans le pied dans l’esprit des décideurs des Red Devils et des légendes de United qui plaidaient sa cause à l’instar de Sir Alex Ferguson. Cependant, le coach du PSG aurait potentiellement une autre porte de sortie à sa disposition.

Le Real Madrid n’aurait pas clos le dossier Pochettino