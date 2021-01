Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauricio Pochettino en rajoute une couche sur son arrivée !

Publié le 15 janvier 2021 à 18h15 par H.G.

Officiellement intronisé entraîneur du PSG il y a près de deux semaines, Mauricio Pochettino a apporté des précisions sur son adaptation au club de la capitale depuis son arrivée.

Le moins que l’on puisse dire est que l’ère Mauricio Pochettino a débuté de fort belle manière au Paris Saint-Germain. En effet, après trois matchs, le club de la capitale compte deux succès et un nul, dont la victoire contre l’OM lors du Trophée des Champions ce mercredi (2-1). Le technicien argentin a donc réussi ses premiers pas au PSG, et ce en dépit du fait qu’il va falloir attendre encore un peu de temps pour voir sa patte dans le jeu parisien. En effet, Mauricio Pochettino n’en est encore qu’à ses premiers pas dans la capitale française. Ainsi, présent en conférence de presse ce vendredi à la veille du déplacement du PSG à Angers, Mauricio Pochettino s’est exprimé sur ses premiers contacts avec son effectif depuis son arrivée.

« Le premier contact avec les joueurs est fondamental »