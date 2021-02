Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauricio Pochettino dresse un constat fort sur son arrivée !

Publié le 19 février 2021 à 0h45 par H.G.

Arrivé au PSG début janvier, Mauricio Pochettino n’a pas caché sa satisfaction au moment d’aborder la manière avec laquelle il a pris en main son groupe.

Payant le début de saison poussif du PSG, Thomas Tuchel a été limogé par sa direction le 23 décembre dernier au sortir de la première partie de saison du club de la capitale. Pour le remplacer, l’état-major parisien a décidé de miser sur Mauricio Pochettino, qui a ainsi paraphé un contrat jusqu’au 30 juin 2022 assorti d’une année supplémentaire en option. Et le moins que l’on puisse dire est que les premiers pas de l’Argentin à Paris se déroulent pour le mieux. Effectivement, en plus d’obtenir des résultats en Ligue 1, son PSG s’est largement imposé ce mardi fcae au FC Barcelone au Camp Nou (1-4) pour le compte des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions.

« Je ne vois pas de guerre d’ego »