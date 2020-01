Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Marquinhos s’enflamme pour sa prolongation !

Publié le 13 janvier 2020 à 21h15 par A.D.

Le PSG a officialisé ce lundi soir la prolongation de Marquinhos. Le vice-capitaine parisien s’est justifié après la signature de son nouveau contrat.

Le choix était évident pour Marquinhos. Arrivé en 2013, l’international brésilien a signé un nouveau bail avec le PSG. Le club de la capitale a officialisé la prolongation jusqu’en 2024 de son vice-capitaine ce lundi soir. Lors d’un entretien publié à PSG TV , Marquinhos a expliqué pourquoi il avait paraphé un nouveau contrat avec le club parisien.

«Il n’y a pas eu de choix à faire»