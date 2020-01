Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette nouvelle annonce de taille sur l’avenir de Marquinhos !

Publié le 12 janvier 2020 à 20h15 par A.D.

Marquinhos serait de plus en plus proche de prolonger son contrat avec le PSG. Selon la journaliste Isabela Pagliari, le vice-capitaine parisien devrait finir sa carrière chez les rouge et bleu.

Marquinhos ne quittera jamais le PSG. C’est en tous les cas ce qu’a expliqué Isabela Pagliari. Arrivé en 2013 dans la capitale française, l’international brésilien serait en passe d’étendre son bail. Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité, Marquinhos ne devrait pas tarder à signer un nouveau contrat. Selon nos informations du 29 décembre, l’ancien de la Roma aurait trouvé un accord total avec le PSG pour prolonger. Interrogé sur l’avenir de Marquinhos, Isabela Pagliari a estimé qu’il y finirait sa carrière.

«Marquinhos et Paris, c’est pour la vie»