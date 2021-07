Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Marquinhos, Mbappé… L’arrivée de Sergio Ramos interroge !

Publié le 22 juillet 2021 à 21h15 par T.M.

Cet été, le PSG a donc frappé fort en accueillant Sergio Ramos. Un renfort qui n’aurait pas manqué de faire réagir au sein du vestiaire de Mauricio Pochettino.

L’été dernier, le PSG a laissé partir Thiago Silva, qui était arrivé au terme de son contrat. Alors que Leonardo n’avait pas réussi à remplacer le Brésilien à cette époque, c’est désormais chose faite. Et de quelle manière. En effet, le club de la capitale a sauté sur l’occasion qui s’est présentée avec Sergio Ramos. Libre étant donné qu’il n’avait pas trouvé d’accord avec le Real Madrid pour prolonger, l’Espagnol était l’une des grosses occasions à saisir lors de ce mercato. Et c’est donc le PSG qui a raflé la mise. Un gros coup de la part des Parisiens, qui pourrait bien toutefois créer certaines fissures dans le vestiaire de Mauricio Pochettino.

Les joueurs du PSG réagissent !