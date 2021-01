Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Marquinhos, Gueye… Tuchel pourrait-il venir se servir au PSG ?

Publié le 26 janvier 2021 à 19h30 par T.M.

C'est désormais officiel, Thomas Tuchel est le nouvel entraîneur de Chelsea. Un mois seulement après son départ du PSG, l’Allemand va donc reprendre du service. Et les chemins du club de la capitale et de Tuchel pourraient possiblement se recroiser à nouveau dans les mois à venir…

Le 29 décembre dernier, le PSG officialisait un très grand changement avec l’annonce du départ de Thomas Tuchel. Quelques jours plus tard, c’est Mauricio Pochettino qui a été nommé sur le banc parisien. Après deux ans et demi dans la capitale et alors qu’il lui restait encore 6 mois de contrat, l’Allemand a été remercié, payant notamment les performances en deçà de son équipe, mais aussi ses relations tendues avec Leonardo, le directeur sportif du PSG. Toutefois, l’heure du rebond a déjà sonné pour Thomas Tuchel. Alors que son nom avait été évoqué un peu partout en Europe, c’est finalement à Chelsea qu’il va rebondir. Ce lundi, les Blues ont remercié Frank Lampard et Tuchel va donc lui succéder et sera même déjà en poste pour la rencontre face à Wolverhampton ce mercredi.

Marquinhos, la priorité !

A Chelsea, Thomas Tuchel va retrouver des joueurs qu’il connait très bien à l’instar de Thiago Silva, son ancien capitaine au PSG, mais aussi ses compatriotes allemands, Kai Havertz et Timo Werner. Alors que le natif de Krumbach aura donc la mission d’obtenir de meilleurs résultats avec les grosses dépenses effectuées l’été dernier, il pourrait également être aidé par sa direction qui pourrait lui offrir d’autres renforts dans les mois à venir. Et si Tuchel venait se servir au PSG pour cela ? Une première idée lui aurait d’ailleurs déjà traversé l’esprit. En effet, selon les informations d’ Eurosport UK , l’une des premières cibles du futur entraîneur des Blues pourrait se nommer Marquinhos. Alors que Thomas Tuchel est un grand fan du défenseur brésilien, ce dernier a longtemps été dans le viseur des Blues, qui comptent désormais un nouvel atout grâce à l’entraîneur du PSG. Toutefois, il faut rappeler que Marquinhos est sous contrat jusqu’en 2024 avec le club de la capitale, où il se sent très bien, ayant même émis l’idée d’y terminer sa carrière.

Gueye, Draxler… Des pistes envisageables ?

Thomas Tuchel pourrait donc s’entourer de joueurs qu’il connait très bien et d’autres profils au PSG pourraient correspondre à cette recherche. Cela vaut notamment pour Idrissa Gueye. Arrivé au sein du club de la capitale en 2019, le Sénégalais était l’une des demandes de l’entraîneur allemand, qui a longtemps fait le forcing pour le faire venir d’Everton. Et alors que Gueye garderait une belle cote en Premier League, un retour de l’autre côté de la Manche ne serait pas écarter. Et quid aussi de possibles retrouvailles avec Julian Draxler ? L’été dernier, alors que le milieu de terrain allemand était poussé vers la sortie, c’est Thomas Tuchel qui l’aurait convaincu de rester au PSG. Actuellement dans sa dernière année de contrat, Draxler attendrait la fin de la saison pour pouvoir s’engager où il le souhaite. Direction Chelsea avec Tuchel ?