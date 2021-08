Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Marco Verratti a voulu partir…

Publié le 25 août 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Figure incontournable du PSG version QSI, Marco Verratti avait pourtant envisager de claquer la porte du Parc des Princes en 2017 pour rejoindre le FC Barcelone.

Inconnu du grand public européen à son arrivée au PSG en 2012 en provenance de Pescara, qui évoluait à l’époque en deuxième division italienne, Marco Verratti a grandi en même temps que le projet QSI. Et alors qu’il a récemment été sacré champion d’Europe avec sa sélection nationale et qu’il fait partie des cadres du vestiaire du PSG, Verratti aurait pu connaître un trajectoire bien différente ces quatre dernières années…

Verratti voulait aller au Barça