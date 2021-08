Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Marco Verratti victime de chantage de la part du Qatar ?

Publié le 24 août 2021 à 14h45 par G.d.S.S.

Alors qu’il souhaitait quitter le PSG à l’été 2017 pour rejoindre le FC Barcelone, Marco Verratti aurait été victime de chantage de la part des hautes instances du club depuis le Qatar.

Véritable symbole de la montée en puissance du PSG version QSI puisqu’il était quasi-inconnu à son arrivée en 2012 en provenance de Pescara, Marco Verratti (28 ans) a connu une ascension fulgurante au Parc des Princes. À tel point qu’en 2017, le FC Barcelone a proposé 100M€ pour le recruter, et l’international italien a sérieusement envisagé d’aller relever ce challenge. Mais son agent de l’époque, Donato Di Campli, se lâche à ce sujet et assure que le Qatar a utilisé des méthodes peu conventionnelles pour convaincre Verratti de rester au PSG.

« Il a été victime de chantage de la part du PSG »