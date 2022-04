Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Macron fait passer un incroyable message en privé sur Mbappé !

Publié le 21 avril 2022 à 17h45 par Dan Marciano

En pleine campagne présidentielle, Emmanuel Macron ferait le forcing pour que Kylian Mbappé reste en France la saison prochaine. Ce dossier prend, aujourd'hui, une tournure politique.

Les rumeurs autour de l'avenir de Kylian Mbappé continuent à se multiplier. Agé de 23 ans, l'international français fait durer le suspense. Real Madrid ou PSG ? Pour l'heure, le joueur n'a toujours pas dévoilé son prochain club. Comme annoncé par le 10Sport.com, les deux équipes gardent espoir dans ce dossier. Mbappé a un accord de principe avec la formation espagnole depuis plusieurs semaines, mais ne ferme, aujourd'hui, plus la porte à une prolongation de courte durée avec le PSG. Ce feuilleton s'éternise et va jusqu'à préoccuper au plus haut sommet de l'Etat.

Garder Mbappé, une nécessité pour Macron