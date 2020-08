Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce constat sans appel sur la situation de Neymar !

Publié le 17 août 2020 à 0h45 par La rédaction

Après plusieurs années difficiles, notamment en raison des blessures et des déceptions en Coupe d'Europe, Neymar semble être plus heureux que jamais au PSG.

Auteur d’une saison remarquable avec le PSG, les rumeurs annuelles de départ de Neymar, notamment à Barcelone, semblent enfin s'être envolées. Désormais, l’attaquant parisien est selon ses dires pleinement concentré sur le PSG, qu’il considère comme « une famille ». Ainsi, comme nous vous le révélions en exclusivité le 16 juillet dernier, la relation entre Neymar et le PSG n’a jamais été aussi bonne et une prolongation de contrat semble donc envisageable, alors que le Brésilien est lié au club jusqu'en juin 2022. De l'extérieur, on verrait également un Neymar beaucoup plus épanoui, au PSG...

« On le sent heureux, enfin ! »