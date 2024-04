Mercato - PSG : Luis Enrique tient le joueur idéal ?

Pierrick Levallet

Cet hiver, le PSG a été plutôt discret. Le club de la capitale n'a bouclé que deux transferts, dont celui de Lucas Beraldo pour 25M€. Le défenseur central brésilien, qui s'est rapidement adapté à sa nouvelle équipe, commence à avoir la confiance de Luis Enrique. Le joueur de 20 ans serait d'ailleurs vu comme l'élément idéal pour le technicien espagnol.

Après avoir recruté massivement l’été dernier, le PSG s’est montré plus discret sur le mercato hivernal. Le club de la capitale n’a bouclé que deux transferts, dont celui de Lucas Beraldo en provenance de São Paulo pour 25M€. Le jeune défenseur central brésilien s’est rapidement adapté à son nouvel environnement. D’ailleurs, le joueur de 20 ans est décrit par certains comme l’élément idéal pour Luis Enrique.

Mercato - PSG : Mbappé veut réaliser son «rêve ultime» ! https://t.co/f4loyIiTfQ pic.twitter.com/BZXRYMn96u — le10sport (@le10sport) April 16, 2024

«Il convient parfaitement au style de Luis Enrique»

« Dans l’axe tu as différents profils, des mecs très agressifs ou très athlétiques. Et puis tu as l’autre partie, des gens à la Piqué qui ont un cerveau qui va extrêmement vite, c’est beaucoup de réflexion et d’anticipation. Et en plus de ça, Beraldo a un super pied qui lui permet de repartir de derrière, il convient parfaitement au style de Luis Enrique » a ainsi expliqué Didier Domi, ex-joueur du PSG, à So Foot .

«On voit qu’il sait comment gérer les jeunes»