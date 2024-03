Mercato - PSG : Luis Enrique réclame un renfort en direct !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Rapatrié par le PSG l'été dernier, Xavi Simons n'a pas eu l'occasion de porter le maillot du PSG cette saison puisqu'il a immédiatement été prêté au RB Leipzig. Un choix payant étant donné que le joueur néerlandais s'éclate en Bundesliga. Mais lors d'un live, Luis Enrique estime qu'il pourrait être un renfort de taille pour la saison prochaine.

Seulement 6M€ ont été nécessaires pour mettre la main sur Xavi Simons l'été dernier. Un investissement qui porte ses fruits. Prêté au RB Leipzig cette saison afin qu'il puisse se développer, le milieu de terrain confirme les espoirs placés en lui. Evidemment, ses prestations sont observées de près par le PSG et notamment par Luis Enrique. Lors d'un live Twitch, le coach parisien a donné son avis sur Xavi Simons.

« Ça pourrait être une option très bien pour nous »

« Un autre joueur qui appartient au club, qui est prêté et qui fait des merveilles. Il fait partie des meilleurs de son club, il a les qualités idéales pour nos idées de jeu. Ça pourrait être une option très bien pour nous, mais ça dépend des clubs ! » a confié Luis Enrique. Mais le RB Leipzig compte bien conserver la jeune pépite la saison prochaine comme l'a laissé entendre Marco Rose.

Le RB Leipzig veut le conserver