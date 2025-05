Mercato - PSG : Luis Enrique «lassé», il annonce la date de son départ ?

Amadou Diawara

Lors de l'été 2023, Luis Enrique a signé un contrat de deux saisons avec le PSG. Epanoui à Paris, le coach espagnol a rempilé jusqu'en 2027 il y a quelques mois. Si le PSG vient de se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions, Luis Enrique pourrait tout de même se lasser et ne pas prolonger de nouveau son séjour au Parc des Princes.

A l'issue de la saison 2022-2023, le PSG a décidé de se séparer de Christophe Galtier. Pour remplacer le technicien français, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi s'est attaché les services de Luis Enrique, qui a paraphé un premier bail de deux saisons à Paris.

Luis Enrique ne va plus prolonger au PSG ?

Satisfaites par le travail de Luis Enrique, les hautes sphères du PSG l'ont prolongé jusqu'au 30 juin 2027 il y a quelques mois. Et malheureusement pour le club parisien, l'Espagnol pourrait claquer la porte du Parc des Princes à ce moment-là.

«Il est au moins là jusqu'en 2027»

Lors d'un tchat avec des internautes, Dominique Sévérac a lâché ses vérités sur l'avenir de Luis Enrique. « Luis Enrique peut-il rester plus d'une décennie au PSG, à l'image d'un Diego Simeone à l'Atlético de Madrid ? La réponse lui appartient. Il met une telle énergie dans son métier qu'il peut peut-être se lasser au bout de trois, quatre, cinq ans… Et quel impact aurait une victoire en Ligue des champions cette année ? En tout cas, il est au moins là jusqu'en 2027 et ça, c'est une très bonne nouvelle ! », a écrit le journaliste du Parisien.