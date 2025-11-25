Mercato - PSG : Luis Enrique annonce la fin !

Interrogé sur l'utilisation des jeunes joueurs issus du centre de formation du PSG, Luis Enrique confirme qu'il s'agit d'un changement validé par la direction parisienne et qui colle avec le nouveau projet. Le technicien espagnol assure donc que les dépenses sans compter sur le mercato, c'est terminé.
Depuis son arrivée sur le banc du PSG, Luis Enrique n'hésite pas à s'appuyer sur les jeunes du centre de formation. Ainsi, Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye et Quentin Ndjantou, en attendant David Boly, bénéficient d'un temps de jeu important. Une stratégie expliquée par le technicien espagnol qui ajoute que cela permet au PSG d'éviter de dépenser beaucoup d'argent sur le mercato.
C'est la fin du recrutement des stars
« Ce sont des minutes parce que je pense que Quentin Ndjantou mérite de jouer des minutes, Ibé (Mbaye) est dans un moment difficile pour lui, il a beaucoup de qualités mais il manque un petit peu de confiance, mais je ne suis pas préoccupé et je reste calme et confiant en la qualité de ce joueur. Il y aura un jour où il sera plus tranquille et plus confiant et ça arrivera avec le temps », assure-t-il en conférence de presse avant de poursuivre.
«C'est plus facile que de payer beaucoup d'argent pour un joueur»
« C'est important pour moi et c'est important pour le club de donner confiance et que les joueurs qui arrivent au centre de formation, ils savent que nous avons confiance en eux. C'est impossible d'avoir confiance en tous les joueurs, mais les joueurs que nous considérons qui ont le niveau, ils vont avoir de la confiance et c'est pour ça que nous ne signons pas un joueur de manière précipitée, parce qu'on a confiance et que c'est plus facile pour un joueur titi, français, de Paris, de jouer dans le club plutôt que de signer et de payer beaucoup d'argent pour un joueur qui, s'il ne joue pas, ne va pas avoir de confiance », ajoute Luis Enrique.