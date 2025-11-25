Mercato - PSG : Luis Enrique annonce la fin !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Interrogé sur l'utilisation des jeunes joueurs issus du centre de formation du PSG, Luis Enrique confirme qu'il s'agit d'un changement validé par la direction parisienne et qui colle avec le nouveau projet. Le technicien espagnol assure donc que les dépenses sans compter sur le mercato, c'est terminé.

Depuis son arrivée sur le banc du PSG, Luis Enrique n'hésite pas à s'appuyer sur les jeunes du centre de formation. Ainsi, Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye et Quentin Ndjantou, en attendant David Boly, bénéficient d'un temps de jeu important. Une stratégie expliquée par le technicien espagnol qui ajoute que cela permet au PSG d'éviter de dépenser beaucoup d'argent sur le mercato.

C'est la fin du recrutement des stars « Ce sont des minutes parce que je pense que Quentin Ndjantou mérite de jouer des minutes, Ibé (Mbaye) est dans un moment difficile pour lui, il a beaucoup de qualités mais il manque un petit peu de confiance, mais je ne suis pas préoccupé et je reste calme et confiant en la qualité de ce joueur. Il y aura un jour où il sera plus tranquille et plus confiant et ça arrivera avec le temps », assure-t-il en conférence de presse avant de poursuivre.