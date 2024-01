Mercato - PSG : Luis Enrique a pris une décision forte avec cette recrue

Jean de Teyssière

Cet été, le PSG a recruté onze joueurs et pour le moment, certains ont donné satisfaction, d'autres non. Cher Ndour, par exemple, a été recruté libre par le PSG et n'a pour le moment pas eu l'occasion de se montrer sur les terrains de France et d'Europe. Né en 2004, l'international espoir italien n'a joué que 25 minutes en Ligue 1 cette saison car Luis Enrique estime qu'il n'est pas encore prêt pour le haut niveau.

Lucas Hernandez, Randal Kolo Muani, Manuel Ugarte, Kang-in Lee, Gonçalo Ramos, Ousmane Dembélé, Milan Skriniar, Bradley Barcola, Marco Asension, Arnau Tenas et Cher Ndour ont été recrutés par le PSG cet été. On peut même y rajouter Xavi Simons, parti dans la foulée en prêt au RB Leipzig. Parmi ces onze recrues parisiennes, toutes ont joué assez souvent, y compris le gardien remplaçant, Arnau Tenas, qui a profité de la suspension de Gianluigi Donnarumma pour s'illustrer. Pour le moment, seul Cher Ndour manque de temps de jeu.

25 petites minutes pour Ndour cette saison

Très souvent assis sur le banc, Cher Ndour ne compte aucune titularisation cette saison avec le PSG. Luis Enrique ne l'a fait rentré qu'à trois reprises en Ligue 1, face à l'OL (4 minutes), Strasbourg (8 minutes) et Reims (13 minutes). Au total, l'ancien joueur de Benfica est apparu durant 25 minutes en Ligue 1 et le joueur de 19 ans doit encore faire ses preuves.

«Le staff estime qu'il n'est pas prêt pour le haut niveau»