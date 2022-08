Foot - Mercato - PSG

Luis Campos va se séparer d'un nouveau jeune

Publié le 23 août 2022 à 22h10 par Quentin Guiton

Après avoir recruté Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele et Renato Sanches, le PSG a encore un peu plus renforcé son effectif déjà impressionnant. Et forcément, il est difficile pour les jeunes joueurs du club de se faire une place. Ainsi, après Eric-Junior Dina-Ebimbe ou encore Thierno Baldé, c’est à présent Sekou Yansané qui devrait quitter le club de la capitale…

Le PSG réussi un début de saison exceptionnel. Il faut dire que l’effectif du club de la capitale est effrayant. Et fatalement, tout le monde ne peut pas se faire une place. Ainsi, outre les Leandro Paredes, Keylor Navas, Idrissa Gueye, Mauro Icardi ou encore Layvin Kurzawa, les jeunes joueurs de l’équipe sont aussi impactés…

Transfert - PSG : Une opération inespérée prend forme sur le mercato https://t.co/OAVvqA1k74 pic.twitter.com/qu4BL5tiqu — le10sport (@le10sport) August 23, 2022

Pas de place pour les jeunes du club

Ainsi, à part Warren Zaïre-Emery qui est pour le moment conservé, le PSG s’est déjà séparé de Thierno Baldé, Arnaud Kalimuendo ou encore Eric Junior Dina-Ebimbe. Et c’est sans compter la situation d'Edouard Michut qui pourrait bientôt poser ses valises à Sunderland. Sekou Yansané devrait aussi faire partie de cette liste.

Yansané prolongé avant d’être prêté