PSG : Luis Campos surclassé dans ce dossier à 15M€ ?

Publié le 25 juillet à 15h15 par Quentin Guiton

Toujours désireux d’attirer les meilleurs joueurs, le PSG aurait ciblé le milieu d’Aston Villa, Carney Chukwuemeka. Mais le jeune anglais de 18 ans a aussi tapé dans l’œil d’écuries comme Liverpool, le FC Barcelone ou encore l’AC Milan. D’ailleurs, après avoir perdu la bataille face au PSG pour Renato Sanches, les Rossoneri tiennent peut-être leur revanche avec Chukwuemeka…

Le PSG est en quête de jeunes joueurs à fort potentiel. Dans cette optique, le club de la capitale a déjà mis la main sur Hugo Ekitike en attaque et Vitinha au milieu de terrain. Mais le PSG pourrait recruter une autre pépite dans ce secteur de jeu. En effet, Luis Campos aurait coché le nom de Carney Chukwuemeka. Ce jeune anglais de 18 ans est l’un des révélations du dernier Euro U19 remporté par l’Angleterre.

Du beau monde sur Chukwuemeka

Et forcément, le PSG n’est pas le seul intéressé. Ainsi, Newcastle, Dortmund, Liverpool, le FC Barcelone et l’AC Milan seraient aussi sur sa piste. Et les Rossoneri seraient même les plus chauds sur ce dossier, eux qui doivent se rabattre sur une alternative à Renato Sanches, proche du PSG comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité.

