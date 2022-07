Foot - Mercato - PSG

PSG : La voie se dégage pour cette piste à 23M€

Publié le 24 juillet à 21h10 par Dan Marciano

Comme annoncé par le10Sport.com, Renato Sanches serait sur le point de débarquer au PSG pour renforcer le milieu de terrain. Mais malgré cette arrivée, le club parisien envisagerait de recruter un autre renfort dans l'entrejeu. Le jeune Carney Chukwuemeka aurait été ciblé selon la presse anglaise. Il faudra compter 23M€ pour le recruter cet été.

Le milieu de terrain est l'un des grands chantiers de Luis Campos. Mis à part Marco Verratti, aucun joueur ne disposerait du statut d'intouchable cet été. Pour pallier ces départs attendus, les dirigeants parisiens espèrent accueillir des renforts. Comme annoncé par le10Sport.com, le PSG est proche de trouver un accord le LOSC pour Renato Sanches. Un autre joueur aurait été ciblé.

Le PSG cible Chukwuemeka

Comme le confirme la Gazzetta dello Sport, le PSG aurait ciblé Carney Chukwuemeka. Agé de 18 ans, ce joueur est considéré comme l'un des grands espoirs anglais à son poste. Sous contrat avec Aston Villa jusqu'en 2023, il aurait éveillé l'intérêt de plusieurs autres cadors.

Le Barça et le Milan AC prêts à passer leur tour ?