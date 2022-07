Foot - Mercato - PSG

PSG : Luis Campos a un boulevard pour boucler ce transfert

Publié le 24 juillet à 23h30 par Jules Kutos-Bertin

Désireux de quitter le LOSC, Renato Sanches a le choix entre le Milan AC et le PSG. Toutefois, l’international portugais privilégie le club de la capitale et après de longues négociations, un accord serait proche entre les deux formations. Pendant ce temps, le Milan n’a pas augmenté son offre et pourrait partir sur une autre piste, lassé du dossier Renato Sanches qui s’éternise depuis de longues semaines.

Même si le début de mercato du PSG peut paraître timide, Luis Campos travaille en coulisses pour offrir à Christophe Galtier le meilleur effectif possible. Pour le moment, le nouveau patron du recrutement a bouclé les arrivées de Vitinha et Hugo Ekitiké. Deux coups intéressants, loin du bling-bling auquel s’était habitué le PSG. En attendant l’arrivée attendue de Renato Sanches ? C’est ce qu’espère Christophe Galtier, le nouvel entraîneur parisien…

« Ce sera Paris ou Milan »

Comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com, Renato Sanches est l’une des pistes du PSG. Même s’il semblait promis au Milan AC, l’international portugais a été flatté par l’intérêt parisien et il en a fait sa priorité. « Renato a deux très belles possibilités, deux très grands clubs. S’il est toujours chez nous, c’est qu’on n’a pas trouvé d’accord avec les clubs concernés. Renato va partir, dans quel club je ne sais pas. Je vais garder confidentielle la nature de ces discussions. Ce sera Paris ou Milan », expliquait Olivier Létang, le président du LOSC, à ce sujet.

Accord imminent pour Renato Sanches

Mais d’après nos informations, les négociations sont sur le point d’aboutir. Samedi, le LOSC et le PSG étaient proches d’un accord pour le transfert de Renato Sanches. Selon L'Équipe , l'écurie parisienne espère désormais boucler ce dossier avant mercredi, et la reprise de l'entraînement au Camp des Loges. Du côté du Milan AC, on est forcément au courant de l’avancée de ce dossier et une décision radicale a été prise. A en croire calciomercato.com , le club lombard n’aurait pas prévu d’augmenter son offre pour Renato Sanches, une sorte de résiliation.

Le Milan AC se lasse de ce dossier