Mercato - PSG : Luis Campos est averti, ce transfert s'annonce colossal

Alors que le mercato hivernal ouvrira bientôt ses portes, le PSG compte bien en profiter pour renforcer son effectif. Luis Campos penserait notamment à recruter un nouveau joueur offensif pour épauler son trio d’attaque, et songe au phénomène du PSV Eindhoven : Cody Gakpo. Le directeur sportif du club néerlandais s’est d’ailleurs prononcé à ce sujet.

Brillant avec le PSV Eindhoven, Cody Gakpo a notamment impressionné lors de cette Coupe du Monde au Qatar. Alors que le mercato hivernal approche, l’attaquant Néerlandais intéresse de nombreux clubs européens, dont le PSG. Marcel Brands, le directeur sportif du PSV Eindhoven, s’est exprimé sur l’avenir de son joueur.

PSV director Brands: “Only 10/12 clubs can pay afford Cody Gakpo in January. Let’s see if it will happen — it has to be PSV record sale and also the right bid for Cody’s plans” 🇳🇱 #transfers“We have still no official bids. Let’s see if some club will pay big money in January”. pic.twitter.com/kT26F3V5t7