Mercato - PSG : Luis Campos boucle une prolongation… et un départ au PSG

Publié le 6 juillet 2022 à 20h00 par Thibault Morlain

Comme annoncé ces derniers jours, Colin Dagba ne jouera pas avec le PSG cette saison. Barré par la concurrence au poste d’arrière droit, le voilà qu’il vient d’être prêté à Strasbourg. Direction donc l’Alsace pour Dagba. Mais avant de partir, il a toutefois prolongé son contrat avec le club de la capitale. Le voilà désormais lié jusqu’en 2025 avec le PSG.

Ça bouge du côté du PSG sur le marché des transferts. Ces derniers jours, il était notamment question du cas de Colin Dagba. Barré par la concurrence d’Achraf Hakimi et même de Thilo Kehrer au poste d’arrière droit, il devait aller voir ailleurs pour chercher du temps de jeu. Dagba était alors très courtisé sur le marché des transferts et finalement, c’est à Strasbourg qu’il va rebondir.

Une prolongation avant un prêt

Ce mercredi soir, le PSG a ainsi officialisé le prêt de Colin Dagba. Et par la même occasion, le club de la capitale a également annoncé la prolongation de son joueur. Désormais, le contrat court jusqu’en 2025 pour Dagba, qui va ainsi passer la saison du côté de Strasbourg.

✍️ Le @PSG_inside est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de Colin Dagba, désormais lié au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2025. Le défenseur latéral est prêté au @RCSA jusqu’à la fin de la saison 2022-2023. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 6, 2022

