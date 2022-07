PSG : Luis Campos bientôt recalé pour Milan Skriniar ?

Foot - Mercato - PSG

Désireux de recruter un défenseur central cet été, le PSG a jeté son dévolu sur Milan Skriniar. Luis Campos travaille depuis quelques semaines déjà sur ce dossier. Cependant, les négociations seraient en train de trainer en longueur entre les deux parties. Et l’Inter pourrait bien se résoudre à finalement retirer le Slovaque du marché.

Lors de ce mercato estival, le PSG souhaiterait s’attacher les services d’un nouveau défenseur central. Dans cette optique, Luis Campos s’est mis au travail et a jeté son dévolu sur Milan Skriniar comme Le10Sport.com l’a révélé en exclusivité. Cependant, les négociations stagneraient depuis quelques jours maintenant. Le PSG peinerait à convaincre l’Inter, qui réclamerait au moins 70M€ pour libérer le Slovaque. Et Luis Campos pourrait finalement voir sa piste lui échapper cet été.

There’s still no agreement between Paris Saint-Germain and Inter for Škriniar. PSG want Škriniar - but last bid was €50m, Inter won’t accept that fee. 🔵🇸🇰 #transfersInter have no intention to sell Skriniar at current conditions, especially after missing out on Bremer deal.