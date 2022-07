Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos a validé le départ d'un crack

Publié le 13 juillet 2022 à 15h10 par Amadou Diawara

Non inclus dans le groupe de Christophe Galtier pour la reprise des entrainements, Edouard Michut avait séché un premier rendez-vous avec Luis Campos pour évoquer sa situation. Ayant écopé d'un avertissement, le crack de 19 ans pourrait quitter le PSG lors de ce mercato estival. Alors que le Celtic Glasgow serait prêt à offrir 2,5M€ pour boucler le transfert d'Edouard Michut, le club de la capitale serait disposé à laisser filer sa pépite cet été.

Alors que Leonardo et Mauricio Pochettino ont été remerciés, Luis Campos et Christophe Galtier ont pris place au PSG. Et avec le nouveau conseiller football et le nouvel entraineur parisien, Edouard Michut semble avoir un tout nouveau statut. Habitué à s'entrainer avec l'équipe première de Mauricio Pochettino, le crack de 19 ans n'a pas été convoqué pour la reprise des entrainements avec Christophe Galtier. Un choix qu'il a très mal pris.

Le Celtic Glasgow prêt à offrir 2,5M€ pour le transfert d'Edouard Michut ?

Supposé rencontrer Luis Campos pour évoquer sa situation au PSG, Edouard Michut ne se serait pas présenté. Alors qu'un nouveau rendez-vous a été programmé, la pépite de 19 ans a finalement accepté de voir son nouveau conseiller football. Toutefois, ce dernier lui aurait remis un avertissement en main propre d'après les dernières indiscrétions du Parisien . Et aujourd'hui, son avenir au PSG serait très incertain.

Le PSG est ouvert au départ d'Edouard Michut