Foot - Mercato - PSG

PSG : Campos a pris une grande décision pour l’avenir de Messi

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Lionel Messi va prochainement débuter les négociations avec le club de la capitale pour sa prolongation. Mais à en croire les dernières révélations, Luis Campos envisagerait simplement de lever l’année supplémentaire en option pour l’attaquant argentin.

De quoi sera fait l’avenir de Lionel Messi (35 ans), dont le contrat actuel avec le PSG court jusqu’en juin prochain ? Luis Campos semble déterminé à prolonger au plus vite l’attaquant argentin qui s’est imposé comme un élément indispensable du secteur offensif du PSG, mais pas à n’importe quelles conditions.

À en croire les révélations de Ben Jacobs, journaliste pour CBS Sports, la direction du PSG n’envisage que de lever l’année supplémentaire en option déjà comprise dans le contrat actuel de Lionel Messi, et non pas de lui proposer un nouveau bail. Mais encore faut-il que l’ancien joueur du FC Barcelone donne son accord.

Messi signed 2+1 deal when he joined so there's already the option to extend beyond 2023. Told PSG are only considering this one extra year & no longer. But terms on any extension could either be activated or negotiated by both parties, so if Messi stays discussions still needed.