Mercato - PSG : Luis Campos a encore une chance pour le transfert de Lewandowski

Foot - Mercato - PSG

Après huit ans de bons et loyaux services du côté du Bayern Munich, Robert Lewandowski souhaiterait s’envoler dans un nouveau club afin d’avoir un dernier grand défi en Europe. Sa situation aurait alerté quelques clubs, comme le FC Barcelone ou encore le PSG. Du côté du joueur, rien n’aurait changé concernant ses envies de départ alors que le Barça peine à convaincre le Bayern Munich.

Arrivé au Bayern Munich en 2014, Robert Lewandowski s’est construit une renommée internationale au fil des années. Désormais, le Polonais est considéré comme l’un des meilleurs attaquants de la planète. Toutefois, le joueur de 33 ans nourrirait des envies de départ cet été, alors que son contrat avec le Bayern Munich expire en juin 2023. Sa situation a naturellement interpellé quelques clubs comme le FC Barcelone, ou encore le PSG qui se chercherait un nouvel attaquant. Mais Robert Lewandowski, lui, devrait bien commencer sa préparation en Bavière.

Update #Lewandowski: He will start the preseason with FC Bayern tomorrow! The bosses also expect him to be part of the team tomorrow. But he still wants to join Barcelona. But right now the offer is too low. Bayern wants at least €50-55m guaranteed. @SkySportDE @Sky_Marc 🇵🇱