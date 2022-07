Foot - Mercato

Mercato : Avec Robert Lewandowski, tout peut changer pour le PSG

Publié le 11 juillet 2022 à 7h00 par Thomas Bourseau

Bien que Robert Lewandowski donnerait sa priorité au FC Barcelone, le PSG pourrait bien avoir une carte à jouer dans cette opération. Et ce, grâce aux demandes financières du Bayern Munich au niveau de l’indemnité de transfert réclamée par le club bavarois pour le Polonais.

Nommé conseiller football du PSG le 10 juin dernier, il n’aura pas fallu longtemps pour que Luis Campos plante le décor pour le mercato estival. Rapidement, L’Équipe et Foot Mercato ont révélé que la signature rêvée de Campos dans le secteur offensif se nommait Robert Lewandowski qui a déjà annoncé à plusieurs reprises sa volonté de quitter le Bayern Munich avant la clôture du mercato estival.

Lewandowski ne veut que le Barça

Cependant, ce n’est plus un secret de polichinelle certes, mais la priorité absolue de l’international polonais serait de quitter la Bundesliga pour rejoindre la Liga et pas n’importe quel club. Le désir de Lewandowski serait de jouer sous la houlette de Xavi Hernandez au FC Barcelone qui pousserait en coulisse pour son transfert et aurait même formulé une offre de 40M€ hors bonus.

Mercato : Barcelone, PSG… Le Bayern Munich fait monter les enchères pour Lewandowski https://t.co/a9B9mPiZK6 pic.twitter.com/QV98kxTuPo — le10sport (@le10sport) July 10, 2022

Le Bayern demande 70M€, trop cher pour le PSG ?