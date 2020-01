Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luciano Acosta revient sur son transfert avorté au PSG !

Publié le 4 janvier 2020 à 0h15 par T.M.

L’hiver dernier, Luciano Acosta était très proche de débarquer au PSG. Une opération qui n’a finalement pas abouti à quelque chose de concret et l’Argentin a dit pourquoi.

Désormais, Thomas Tuchel a des solutions pour composer son milieu de terrain. Une situation qui était bien différente l’hiver dernier. En effet, l’entraîneur du PSG n’avait cessé de réclamer du sang neuf dans l’entrejeu et Antero Henrique, alors directeur sportif, avait sorti le chéquier pour recruter Leandro Paredes. A ce moment, l’Argentin aurait pu ne pas être la seule recrue du PSG dans ce secteur puisque Luciano Acosta, qui évoluait alors à DC United, était à deux doigts de rejoindre le club de la capitale. Jusqu’à la clôture du mercato hivernal, l’opération était possible, mais cela n’a abouti à rien.

« Cela n’a pas été possible… »