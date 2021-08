Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'opération Camavinga se complique pour Leonardo !

Publié le 1 août 2021 à 17h30 par B.C.

Dans le viseur du PSG, Eduardo Camavinga est appelé à prendre une grande décision pour son avenir. Cependant, l’international français pourrait bien attendre l’été 2022 avant de trancher pour son prochain club.

À un mois du terme de ce mercato estival, Leonardo a bien l’intention d’injecter encore du sang neuf dans l’effectif de Mauricio Pochettino. Un renfort dans l’entrejeu est notamment attendu, et le PSG a fixé ses priorités. En effet, le club de la capitale souhaiterait rapidement lancer une première offensive pour Paul Pogba, engagé jusqu’en juin 2022 avec Manchester United. Un dossier qui s’annonce complexe, puisque l’international français souhaite prendre son temps, tandis que le PSG veut dégraisser avant de passer à l’action. De leur côté, les Red Devils conservent également l’espoir de prolonger le champion du monde tricolore, heureux avec sa famille du côté de Manchester. Leonardo doit donc prévoir plusieurs alternatives, et le dossier Camavinga figurerait sur son bureau. Lui aussi sous contrat jusqu’en 2022, le jeune milieu de 18 ans n’envisage pas de renouveler son bail avec le Stade Rennais, de quoi offrir une fenêtre de tir au PSG, même si la partie est loin d’être gagnée pour le club de la capitale.

Des doutes dans le clan Camavinga qui pourraient retarder le dossier

En effet, comme avec Paul Pogba, le PSG devra batailler pour s’attacher les services d’Eduardo Camavinga. Si ce dernier serait emballé par une arrivée dans le club de la capitale, les agents du joueur ne seraient pas forcément sur la même longueur d’onde et privilégieraient pour leur part une arrivée du côté de la Premier League selon les informations de Foot Mercato . En Angleterre, Manchester United est justement à l’affût pour récupérer Eduardo Camavinga, également attiré par le championnat espagnol. Une indécision dans le clan du joueur qui pourrait pousser le principal intéressé à faire un choix radical. Conscient qu’il doit prendre la première grande décision de sa jeune carrière, le jeune international français compte prendre son temps avant de trancher pour son avenir. Le journaliste Fabrizio Romano insiste ces derniers jours sur le fait que Camavinga pourrait finalement attendre encore une année avant de choisir son prochain club, et ainsi partir libre à l’été 2022. L’occasion pour lui de se relancer au Stade Rennais après une saison très compliquée en Bretagne.

