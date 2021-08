Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grosse annonce sur la suite du feuilleton Pogba !

Publié le 1 août 2021 à 16h45 par Th.B.

Le PSG aimerait frapper un grand coup avec Paul Pogba sur le marché des transferts. Cependant, Manchester United n’aurait pas agité le drapeau blanc dans cette opération XXL.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 à Manchester United, Paul Pogba aurait une belle chance de venir au PSG à en croire la presse anglaise qui, via The Athletic notamment, assure qu’une prise de contact aurait eu lieu entre Leonardo et l’entourage de Paul Pogba. Cependant, bien que le directeur sportif du PSG souhaiterait mener à bien l’opération Paul Pogba, Manchester United n’aurait pas totalement baissé les armes pour le vendre d’ici la fin du mercato estival. Une prolongation de contrat serait toujours une possibilité bien qu’elle soit peu probable.

Une prolongation toujours pas écartée, mais…