PSG : L’OL a tout fait pour recruter cette légende du PSG

Publié le 22 août 2022 à 07h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Ancien capitaine et buteur emblématique du PSG et incontournable pendant des années au sein du club de la capitale, Pedro Miguel Pauleta a vécu une belle histoire à Paris. Une histoire que l’OL avait tenté de gâcher à l’époque en approchant à plusieurs reprises le buteur portugais.

Avant l’ère QSI au PSG et que Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani et Kylian Mbappé n’affolent les compteurs du club de la capitale à la pointe de l’attaque, le club de la capitale composait avec des buteurs forcément moins prestigieux. Toutefois, le PSG a pu compter dans son histoire des attaquants redoutables et d’envergure internationale comme Carlos Bianchi, Georges Weah, David Ginola, Ronaldinho ou encore Pedro Miguel Pauleta. Et ce dernier a d’ailleurs marqué l’histoire du club de la capitale.

Pauleta, roi du PSG avant QSI

L’international portugais, qui a été le leader incontestable du secteur offensif du PSG lors de son passage au Parc des Princes entre 2003 et 2008, aura inscrit au total 109 buts en 211 rencontres sous la tunique rouge et bleue. Un ratio remarquable pour l’époque au PSG, d’autant que Pauleta était également le numéro 9 de référence de la sélection portugaise où il a côtoyé Cristiano Ronaldo et Luis Figo en attaque. Fort de ce remarquable CV, l’ancien numéro 9 du PSG avait des prétendants sur le marché, et notamment en Ligue 1…

L’OL voulait recruter Pauleta

En effet, l’OL a très souvent été annoncé à l’époque sur les traces de Pedro Miguel Pauleta, qui était un profil fortement désiré par le président Jean-Michel Aulas : « J’ai eu pas mal de fois l’opportunité de partir à Lyon. Chaque année, monsieur Aulas appelait mon agent, même lors de ma dernière saison au PSG. D’une certaine manière c’était un choix, et après je me sentais bien. (…) Peut-être qu’aujourd’hui, ce serait plus facile de trouver ce grand club au niveau européen, mais je suis très content de ma carrière et d’avoir passé ces années au Paris Saint-Germain. Si tu me demandais demain dans quel club je voudrais jouer, je dis tout de suite le PSG », indiquait Pauleta en 2021 au micro de Téléfoot La Chaine à ce sujet.

