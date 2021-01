Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Départ, OL… Les révélations de Pauleta sur Aulas !

Publié le 29 janvier 2021 à 18h50 par B.C.

Attaquant vedette du PSG dans les années 2000, Pedro Pauleta aurait pu rejoindre l’OL comme il l’a expliqué dans un documentaire lui étant consacré.