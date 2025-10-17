Mercato - PSG : L'offre de folie révélée pour signer un crack !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Pépite de River Plate, Franco Mastantuono a agité la planète football ces derniers mois au sujet de son transfert. En effet, plusieurs grandes équipes européennes avaient jeté leur dévolu sur l'Argentin qui a fini par débarquer au Real Madrid une fois sa majorité atteinte. Pourtant le PSG avait préparé une énorme offre pour le convaincre de débarquer à Paris, en vain.

A seulement 18 ans, Franco Mastantuono fait déjà beaucoup parler de lui au Real Madrid. Le jeune Argentin était dans le viseur du PSG en fin de saison dernière mais c'est finalement le club espagnol qui l'a recruté pour 45M€. Une grosse somme qu'était prêt à investir le PSG si l'on en croit les informations de Romain Molina. Le journaliste assure que le club de la capitale a tout tenté.

Le PSG sort une offre incroyable pour un jeune talent Repéré par les spécialistes dans son club de River Plate, Franco Mastantuono présente des qualités évidentes sur le terrain malgré son jeune âge. Le PSG a sauté sur l'occasion, en vain. « Mastantuono ? Le PSG, je peux te dire qu’ils ont chiffré. Et ils n’ont pas été les seuls. D’ailleurs, c’était sorti que le PSG était à fond dessus. Mais qui ne voudrait pas de ce joueur ? » débute Romain Molina pour Colinterview.