Mercato - PSG : L’offre à 60M€ est partie, Luis Enrique va exulter !

Manuel Ugarte ne figure pas dans les bonnes grâces de Luis Enrique qui a considérablement réduit son temps de jeu au PSG pendant la seconde partie de saison. Pire, l’entraîneur du Paris Saint-Germain ne l’a carrément pas sélectionné pour la reprise du championnat la semaine dernière. Manchester United aurait enfin trouvé un accord auprès du Paris Saint-Germain pour son transfert sec !

Les journées se suivent et se ressemblent pour Manuel Ugarte. Devenu indésirable au fil de la saison dernière aux yeux de Luis Enrique, sa première en tant que joueur du PSG recruté pour 60M€ au Sporting Lisbonne en juillet 2023, le milieu de terrain uruguayen se serait déjà mis d’accord contractuellement parlant avec Manchester United dès le mois de juillet dernier et attendrait patiemment que son heure vienne pour son transfert chez les Red Devils.

Luis Enrique dit stop pour Manuel Ugarte, Manchester United a tenté le tout pour le tout

Car en effet, comme l’a attesté sa non-sélection pour la première sortie en Ligue 1 de la saison 2024/2025 du PSG au Havre (4-1), Luis Enrique ne compterait clairement plus sur Manuel Ugarte. Et ce, depuis plusieurs semaines d’après les informations récoltées par le journaliste du Times Duncan Castles. Manchester United tenterait tant bien que mal de se rapprocher des 60M€ réclamés par le Paris Saint-Germain pour valider son transfert à Old Trafford et le journaliste Fabrizio Romano évoquait même ces dernières heures une tentative de Manchester United, sous l’impulsion de l’agent Jorge Mendes, de mettre en place un prêt d’une saison avec une obligation d’achat.

Un terrain d’entente trouvé pour un transfert proche de 60M€ ?

Cependant, si l’on en croit les informations communiquées par Le Parisien le mercredi 21 août, un accord aurait été convenu entre le PSG et Manchester United pour un transfert sec se situant aux alentours des 60M€. Il resterait encore quelques points à éclaircir entre les deux clubs avant que cette opération puisse se concrétiser, mais le deal serait en très bonne voie. Le décor est planté.