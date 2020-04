Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’issue du feuilleton Neymar se confirme pour le Barça

Publié le 29 avril 2020 à 22h45 par A.C.

Comme l’été dernier, Neymar est suivi de près par le FC Barcelone, mais comme l’été dernier... cette piste pourrait tomber à l’eau.

Le feuilleton Neymar a repris de plus belle. En dépit des différentes affaires extra-sportives qui les opposent à la star du Paris Saint-Germain, les dirigeants du FC Barcelone n’ont pas jeté l’éponge. Le Brésilien ne dirait d’ailleurs pas non à un retour au Barça, club auquel il serait très attaché et où il retrouverait son ami Lionel Messi. Arracher Neymar au PSG semble toutefois être impossible, pour le Barça. « Il est clair que nous aimerions signer Neymar, mais nous devons être réalistes, son retour cet été est pratiquement impossible » a déclaré une source interne au club catalan, d’après L’Esportiu .

Neymar serait bien trop cher pour le Barça