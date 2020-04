Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Abidal reçoit un précieux conseil pour Coutinho !

Publié le 29 avril 2020 à 21h30 par A.D.

Prêté avec option d'achat au Bayern, Philippe Coutinho pourrait faire son retour au Barça avant de rejoindre une autre écurie cet été. Selon Robert Fernandez, prédécesseur d'Eric Abidal, le FC Barcelone ferait mieux de conserver son milieu de terrain offensif brésilien.

Eric Abidal et Quique Setién doivent relancer Philippe Coutinho. C'est en tous les cas ce qu'a estimé Robert Fernandez, ancien secrétaire technique du FC Barcelone. Lors du dernier mercato estival, le club catalan a prêté Philippe Coutinho au Bayern. Alors qu'une clause libératoire à hauteur de 120M€ aurait été négociée avec le Barça, le club bavarois ne devrait pas conserver l'international brésilien. Philippe Coutinho devrait donc faire son retour au FC Barcelone, avant de, peut-être, s'envoler vers une toute nouvelle destination. Selon Robert Fernandez, le Barça ne devrait pas laisser filer Philippe Coutinho une nouvelle fois.

«Si cela ne tenait qu'à moi, Coutinho ne serait même pas parti»