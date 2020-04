Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Vers un nouveau bras de fer pour Zidane ?

Publié le 29 avril 2020 à 21h00 par A.D.

Lors des deux dernières fenêtres de transferts, le Real Madrid aurait souhaité se séparer de Brahim Diaz, mais ce dernier aurait bloqué son départ. La pépite de 20 ans pourrait en faire de même lors du prochain mercato estival.

Brahim Diaz devrait poursuivre ses efforts pour rester au Real Madrid. Lors des deux dernières fenêtres de transferts, Zinedine Zidane aurait souhaité se séparer de sa pépite de 20 ans. Malgré les intérêts de plusieurs clubs, Brahim Diaz aurait totalement fermé la porte à un départ du Real Madrid. Alors qu'il n'a toujours pas quitter la Maison-Blanche , Brahim Diaz devrait vivre le même scénario cet été et camper sur ses positions.

Un nouveau bras de fer à prévoir entre Zidane et Diaz ?