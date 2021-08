Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi lance un nouvel appel à Kylian Mbappé !

Publié le 12 août 2021 à 0h45 par A.C.

Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, Lionel Messi n’a cessé de lancer des signaux à Kylian Mbappé, dont le contrat se termine dans moins d’un an.

Lionel Messi a commencé à étrenner son numéro 30 avec le Paris Saint-Germain et les observateurs rêvent déjà de le voir évoluer aux côtés de Neymar et Kylian Mbappé. Or, si le Brésilien est engagé sur la durée avec le PSG, ce n’est pas du tout le cas de Mbappé ! Ce dernier n’a toujours pas prolongé son contrat et plusieurs sources assurent qu’il n’aurait aucune intention de le faire, puisqu’il souhaiterait quitter Paris dès cet été. D’ailleurs, lors de la première conférence de presse de Messi ce jeudi, Nasser Al-Khelaïfi a eu des mots assez explicites concernant la situation de Mbappé. « Kylian l’a dit : il veut une grande équipe » a déclaré le président du PSG. « Aujourd’hui, il y a une très grande équipe, une des meilleures du monde. Il a tout pour rester ici. Je l’ai dit, il n’y a pas d’excuses pour partir ».

« J’ai hâte de jouer avec Kylian Mbappé »