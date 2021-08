Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi jouerait un sale tour à Leonardo pour Julian Draxler…

Publié le 16 août 2021 à 15h10 par Th.B.

Bien que le plan initial de Leonardo soit de vendre Julian Draxler cet été, l’Allemand prévoirait de poursuivre au PSG afin de notamment jouer aux côtés de Lionel Messi.

Et si il était temps d’aller voir ailleurs pour Julian Draxler malgré sa prolongation de contrat en mai dernier jusqu’en juin 2024 ? Arrivé à l’hiver 2017, l’international allemand ne ferait plus l’unanimité en coulisse et Leonardo souhaiterait se séparer de ses services d’ici la fin du mercato comme Kicker l’a confié ce lundi. Cependant, et alors qu’il a été annoncé par le média que le Bayer Leverkusen s’intéresserait à son profil dans le cadre de la succession de Leon Bailey, il n’en serait finalement rien.

Draxler veut rester à Paris pour Messi !