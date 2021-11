Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi est encore validé pour le projet QSI !

Publié le 27 novembre 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Malgré l’irrégularité affichée par Lionel Messi depuis son arrivée au PSG cet été, Nicolas Anelka demeure convaincu que son recrutement était une bonne idée.

Arrivé libre en provenance du FC Barcelone durant le mercato estival, Lionel Messi espérait certainement vivre un début d’aventure plus tranquille avec le PSG. Si ses statistiques s’avèrent relativement bonnes en Ligue des Champions (3 buts, 1 passe décisive un 4 apparitions), l’attaquant argentine peine encore à briller en Ligue 1 avec un seul petit but inscrit la semaine passée contre le FC Nantes. Mais certains réclament du temps pour Messi au PSG…

Anelka valide l’arrivée de Messi