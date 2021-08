Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi déjà épanoui à Paris ? La réponse !

Publié le 29 août 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que Lionel Messi devrait faire ses grands débuts avec le PSG dimanche soir à Reims, Javier Pastore assure que son compatriote argentin se sent déjà très épanoui dans la capitale.

Avant que Cristiano Ronaldo ne boucle son retour à Manchester United et que Kylian Mbappé n’occupe toute la place de l’actualité des transferts, un dossier a fait les gros titres au début du mois d’août : l’arrivée de Lionel Messi au PSG. La légende argentine, arrivée au terme de son contrat avec Barcelone, s’est engagée gratuitement au Parc des Princes mais semblait néanmoins très marquée par son départ de Catalogne. Toutefois, Javier Pastore se montre rassurant à ce sujet…

« Il est vraiment très content »