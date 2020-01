Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'avenir de Xavi influencé par Messi et les cadres du Barça ?

Publié le 12 janvier 2020 à 1h15 par A.D.

Alors qu’il pourrait se séparer d’Ernesto Valverde, le Barça étudierait la possibilité de rapatrier Xavi. Lionel Messi et d’autres cadres du FC Barcelone militeraient pour un retour de l’actuel coach d’Al Sadd.

Les cadres du Barça seraient pour le retour de Xavi. Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité à la mi-décembre, le PSG songe à un duo Xavi-Guardiola pour la succession de Thomas Tuchel. Un projet qui pourrait être annihilé par le FC Barcelone. Alors qu’Ernesto Valverde pourrait être remercié très prochainement, le Barça voudrait nommer son ancien capitaine à la tête de son équipe première. Et cette arrivée enchanterait Lionel Messi et d'autres cadres du FC Barcelone.

La bande à Lionel Messi favorable au retour de Xavi ?