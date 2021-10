Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi a surpris une ancienne star de QSI !

Publié le 13 octobre 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Ancien partenaire de Lionel Messi en sélection argentine, Javier Pastore n’a pas caché sa surprise quant au transfert de l’ancienne star du FC Barcelone au PSG cet été.

Première grande recrue de l’ère QSI au PSG avec son arrivée pour 42M€ à l’été 2011, Javier Pastore a longtemps été l’un des symboles de cette nouvelle version XXL du club de la capitale. Des années durant lesquelles Pastore a également eu l’occasion de côtoyer Lionel Messi en sélection argentine, et dans un entretien accordé à RMC mardi, il a livré ses vérités sur la signature de son ex-compère au PSG cet été.

« Je pensais sincèrement qu’il allait rester à Barcelone »